У директора интернет-издания «Ермак-медиа» проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире и на рабочем месте Николая Ермакова, директора интернет-издания «Ермак-медиа», в Екатеринбурге в рамках расследования дела, связанного с Евгением Анисимовым, автором YouTube-канала «Прекрасная Россия», сообщил ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Анисимов мог использовать журналистику как прикрытие для своей деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ, касающейся разжигания ненависти или конфликтов. Задержание состоялось утром в четверг, 6 февраля, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Основой для дела стали оскорбительные высказывания в адрес сотрудников правоохранительных органов и людей с Центральной Азии. YouTube-канал «Прекрасная Россия» имеет 194 тыс. подписчиков и заявлен как платформа сетевого издания «Ермак-медиа».

Ранее сообщалось, что автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимова задержали за экстремистские материалы.