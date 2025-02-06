Автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» задержали за экстремистские материалы

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Евгения Анисимова, подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера. Об этом сообщил ТАСС, информация поступила от представителей силовых структур.

Согласно словам источника агентства, на платформах своего проекта под названием «Прекрасная Россия» он размещал материалы, имеющие экстремистскую направленность.

В настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия. Источник агентства отметил, что основанием для возбуждения уголовного дела стали оскорбительные комментарии по отношению к сотрудникам полиции и гражданам из среднеазиатских стран.

Канал на YouTube «Прекрасная Россия» имеет 194 тыс. подписчиков. В описании канала указано, что он является платформой сетевого издания «Ермак-медиа».

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову.