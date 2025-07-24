Правоохранители оцепили аэропорт в Сыктывкаре

В столице Республики Коми Сыктывкаре аэропорт был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Сыктывкар № 1».

В сообщении говорится, что всех находящихся в здании людей эвакуировали на улицу. Согласно данным авторов публикации, для обследования территории были вызваны специалисты-кинологи.

24 июля аналогичная ситуация произошла в аэропорту Ставрополя. Телеграм-канал «Новости Ставрополя» сообщил об эвакуации пассажиров и прибытии экстренных служб.

В тот же день пресс-служба аэропорта Сочи, расположенного в Краснодарском крае, проинформировала о задержках, затронувших 28 рейсов на вылет и 28 рейсов на прилет. Причиной стали временные ограничения, введенные в период с 23:08 мск 23 июля до 3:05 мск 24 июля, что привело к приостановке работы воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Приамурье.