Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Приамурье: на его борту 46 человек

Пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь с диспетчерами во время выполнения рейса по маршруту Хабаровск — Тында. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ан-24, который летел из Хабаровска в Тынду с промежуточной посадкой в Благовещенске, принадлежит авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находилось 46 человек.

«Сейчас он не выходит на связь, предположительно, находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута», — указал микроблог.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Италии. Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами рухнул на оживленное шоссе в итальянском городе Брешиа, после этого он взорвался. На борту находились адвокат из Милана и его спутница — оба погибли. Водители проезжавших мимо автомобилей успели затормозить, поэтому других жертв удалось избежать. Причины катастрофы пока неизвестны.