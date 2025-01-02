Правоохранители предупредили россиян о новой схеме мошенничеств с помощью приложений ЖКХ

Мошенники в России стали обманывать людей, взламывая их мобильные телефоны с помощью поддельных приложений ЖКХ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Министерства внутренних дел РФ.

В социальных сетях начался массовый взлом аккаунтов, после чего хакеры начинают массовую рассылку фишинговых ссылок. Аферисты представляются работниками жилищно-коммунальной сферы, или представителями медицинских организаций. Они предлагают установить новое приложение, которое якобы необходимо для записи к врачу, либо оплаты коммунальных услуг.

«Данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств», — предупредили правоохранители.

По этой причине гражданам предложили не устанавливать никакие программы, ссылки на которые получены от сомнительных источников. Если же вам приходится вводить личные данные в какие-либо сайты либо порталы, то их адреса стоит предварительно проверить.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать вредоносные гифки, которые при своем открытии автоматически активируют фишинговый сайт. В итоге после просмотра такого файла человек может утратить контроль за личными данными, которые хранятся на смартфоне.