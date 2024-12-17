Правоохранители приступили к изучению видео с камер наблюдения в районе взрыва на Рязанском проспекте

Силовики начали изучать видео, записанные камерами слежения на подъездах дома, возле которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.

Представители следствия изъяли видеозаписи, сделанные камерами наблюдения рядом с подъездом дома, возле которого прогремел взрыв.

«Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — указал журналистам их собеседник.

Следователям предстоит установить, как велось наблюдение за генералом, чтобы вовремя инициировать подрыв СВУ. Заминированный самокат поставили рядом с домом в четыре часа утра. Силовики считают, что за местом преступления могло вестись наблюдение из квартиры, арендованной в доме напротив, либо из припаркованного неподалеку автомобиля. Также система видеонаблюдения ЖК «Среда» могла быть взломана, за счет чего злоумышленники смогли бы наблюдать за всем непосредственно через видеокамеры.

По имеющимся данным, по итогам взрыва повреждения получили около 10 квартир. Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами в виде стальных шариков. Они при разлете попали в балконы, лоджии, окна и откосы. Взрыв был очень громким, по утверждениям жильцов, от него задрожали стены дома.

Ранее сообщалось, что в отношении генерала Кириллова за сутки до его гибели было возбуждено уголовное дело Службой безопасности Украины. Военного обвинили в применении химического оружия против украинских войск.