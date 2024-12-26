Правоохранители провели обыски у замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова

У заместителя главы министерства здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски. Они связаны с делом Баира Очирова, главврача Баргузинской центральной больницы. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в Бурятии разразился большой скандал, когда глава Баргузинского района Михаил Мишурин попал в пьяное ДТП на служебном автомобиле. Тогда же, чтобы дать чиновнику уйти от наказания, главный врач Очиров выдал указание своим подчиненным фальсифицировать результаты анализов на алкоголь. После того, как медика обвинили в превышении полномочий, у него провели обыск и обнаружили наркотические вещества. Теперь следствие взялось за его начальство в виде заместителя главы регионального ведомства. У Амагырова были проведены обыски.

«Они проводятся в рамках дела, которое мы освещали», — указали журналистам правоохранители.

Ранее сообщалось об обысках, которые работники ФСБ провели у руководства трех заводов. Глав промышленных предприятий подозревают в хищениях при выполнении государственных оборонных заказов. Сумма контрактов составляла 811 млн руб.