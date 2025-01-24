Правоохранители смогли вычислить подозреваемых в убийствах 20-летней давности

В Смоленске сотрудники полиции задержали двух ранее судимых местных жителей, подозреваемых в совершении убийств, произошедших в 2003 и 2006 годах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России.

Она отметила, что в ходе расследования установлено, что в сентябре 2003 года в Смоленске был застрелен местный житель 1981 года рождения. Нападавшие произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия, однако тогда раскрыть это преступление не удалось.

Следующее зловещее преступление произошло в ноябре 2006 года, когда на улице 12 лет Октября был убит мужчина 1963 года рождения. Расследование этого дела также не дало результатов, и оно оставалось нераскрытым в течение многих лет.

По словам Волк, в последние месяцы сотрудники правоохранительных органов активно работали над установлением лиц, причастных к этим преступлениям. В результате оперативной деятельности полицейские смогли выйти на след двух мужчин 1973 и 1978 годов рождения, проживающих в Смоленске.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами было принято решение о возобновлении расследования уголовных дел по статье 105 УК РФ. Подозреваемые арестованы. Им предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали местного жителя, избившего своего знакомого в ходе пьяной ссоры.