В Люберцах задержали местного жителя, избившего своего знакомого в ходе пьяной ссоры

В Люберцах задержали местного жителя 1975 года рождения, который в ходе пьяной ссоры избил своего знакомого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире дома в 1-ом квартале 5-го микрорайона. Двое знакомых распивали алкогольные напитки и поссорились. Во время разборок один из них нанес оппоненту телесные повреждения.

Пострадавшего мужчину 1978 года рождения доставили в медучреждение, где оказали ему необходимую помощь.

Нападавшего задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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