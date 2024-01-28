Правоохранители в Крыму раскрыли свыше 14 тыс. преступлений в прошлом году
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В минувшем году в Республике Крым сократилось число преступлений, а также было раскрыто свыше 14 тыс. преступлений. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное управление МВД.
Уточняется, что также было раскрыто более 3,2 тыс. преступлений тяжких и особо тяжких составов.
Отмечается, что в Крыму в прошлом году снизилось число разбойных нападений более чем на 10%, грабежей – более чем на 15%, краж – почти на 20%.