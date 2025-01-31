Правоохранители задержали трех сотрудников «Роснано» за превышение полномочий

Трое высокопоставленных работников компании «Роснано» были задержаны правоохранителями. Им вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в МВД РФ на сайте данного ведомства.

Задержанию подверглись трое работников компании: исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Правоохранители считают, что все эти лица в 2017 году превысили свои должностные полномочия. Они выдали недостоверные сведения о якобы благополучном финансовом состоянии компании «Роснано». За счет этого было получено дополнительное финансирование от государства. Только в 2022-2024 годах корпорации было выдано более 43 млрд руб. государственных денег.

«Проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники», — указано на сайте.

В ближайшее время всем задержанным изберут меру пресечения на время следствия.

Ранее сообщалось, что трех бывших заместителей экс-главы корпорации «Роснано» задержали. По данным телеграм-канала Readovka, следственные действия касаются уголовного дела о краже средств при производстве планшетов.