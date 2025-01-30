Силовики задержали бывших заместителей главы «Роснано»
ТАСС: в Москве задержаны бывшие заместители главы «Роснано»
Фото: [Медиасток.рф]
Силовые структуры задержали трех бывших заместителей экс-главы корпорации «Роснано» в рамках расследования дела о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Как утверждает источник, в настоящее время проводятся следственные мероприятия и обыски. Статус задержанных будет установлен по мере раскрытия дела.
По информации телеграм-канала Mash, задержанных подозревают в хищении 45 млрд руб., что также касается и экс-главы корпорации. В их числе исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что следственные действия касаются уголовного дела о краже средств при производстве планшетов. В отношении задержанных возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями.
Ранее сообщалось, что депутаты Картаполов и Луговой попросили СК РФ проверить экс-главу «Роснано».