Силовики задержали бывших заместителей главы «Роснано»

Силовые структуры задержали трех бывших заместителей экс-главы корпорации «Роснано» в рамках расследования дела о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как утверждает источник, в настоящее время проводятся следственные мероприятия и обыски. Статус задержанных будет установлен по мере раскрытия дела.

По информации телеграм-канала Mash, задержанных подозревают в хищении 45 млрд руб., что также касается и экс-главы корпорации. В их числе исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Телеграм-канал Readovka сообщает, что следственные действия касаются уголовного дела о краже средств при производстве планшетов. В отношении задержанных возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями.

Ранее сообщалось, что депутаты Картаполов и Луговой попросили СК РФ проверить экс-главу «Роснано».