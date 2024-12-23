В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге двух банкоматов

Суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один. Об этом сообщило РИА Новости.

Правоохранители Санкт-Петербурга считают 68-летнего Александра Никифорова виновным в поджоге двух банкоматов, а также попытке поджечь и третье устройство.

«В результате действий Никифорова в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» произошел взрыв и возгорание по одному из банкоматов, а также части помещений банка», — указали журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Злоумышленник попытался совершить поджог еще и в Газпромбанке, но не умел этого сделать по независящим от него причинам. Его задержали в рамках дела о совершении терактов. Колпинским районным судом Петербурга было вынесено решение об его аресте.

Серия поджогов банкоматов прокатилась по России, устройства по выдаче денег поджигали, помимо Петербурга, еще и в Москве, Подмосковье, а также в Красноярске. Есть данные, что все преступления совершались по заданию колл-центров, которые находятся на Украине.