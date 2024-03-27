Правоохранительные органы проведут проверку всех крупных складов Wildberries в Московской области

На всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье в ближайшее время ожидаются проверки правоохранительных органов. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что силовики и сотрудники военкоматов станут выявлять нелегальных мигрантов и уклонистов от прохождения срочной службы в армии.

Напомним, что сегодня силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали с целью выявления мигрантов, которые нарушили правила пребывания в нашей стране. По итогам рейда около 40 сотрудников пройдут дополнительную проверку для уточнения данных. Остальные вернулись к работе, склад работает штатно.