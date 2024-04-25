Правоохранительные органы ведут проверку законности контракта Блиновского с Минобороны России

У органов правопорядка возникли значительные вопросы к мужу находящейся в СИЗО «королевы марафонов» Елены Блиновской, месяц назад заключившему контракт с российским оборонным ведомством. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что правоохранительные органы в настоящее время выясняют, были ли законными основания, на которых Алексей Блиновский заключил контракт с Министерством обороны РФ. Кроме того, уточняются обстоятельства его службы в подразделении, куда его прикомандировали.

Напомним, что перед отправкой в зону спецоперации Блиновский инвестировал 50 млн рублей в приобретение беспилотников для Вооруженных Сил РФ, а в настоящее время в составе Донецкого корпуса собирает дроны и распределяет их между подразделениями российской армии.