Правоохранительные органы задержали в Москве Игоря Стрелкова
Фото: [© РИА Новости / Владимир Астапкович]
Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве.
Вначале об этом заявила его жена Мирослава Регинская, позже ТАСС подтвердили эту информацию в правоохранительных органах.
Регинская сказала, что ее мужу выдвинуты обвинения в экстремизме.
В последние месяцы Стрелков выступал с критикой военного командования и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обвиняя их якобы в большом количестве потерь на фронте.