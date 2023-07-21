Правоохранительные органы задержали в Москве Игоря Стрелкова

Вначале об этом заявила его жена Мирослава Регинская, позже ТАСС подтвердили эту информацию в правоохранительных органах.

Регинская сказала, что ее мужу выдвинуты обвинения в экстремизме.

В последние месяцы Стрелков выступал с критикой военного командования и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обвиняя их якобы в большом количестве потерь на фронте.