Правозащитники обвинили Израиль в использовании боеприпасов с белым фосфором

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что израильская армия использовала белый фосфор во время ударов по Ливану и сектору Газа. Об этом говорится в докладе организации.

Правозащитники ссылаются на показания свидетелей и видеокадры, на которых видны характерные белые полосы в небе, образующиеся при взрыве подобных боеприпасов.

Белый фосфор вызывает сильные ожоги у людей. Применение боеприпасов, содержащих это вещество, международному праву.

Израильская армия заявила, что в настоящее время ей ничего не известно об использовании оружия с белым фосфором.