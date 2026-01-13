Праздник для преступников: мошенники активизировались в Нижегородской области на каникулах

Новогодние праздники в Нижегородской области были омрачены не только гуляньями, но и масштабной волной мошенничеств. По данным регионального главка МВД, за время зимних каникул злоумышленники похитили у жителей почти 19 млн рублей. Эти цифры раскрывают неприглядную изнанку праздничного периода, когда многие теряют бдительность, а преступники, напротив, активизируются. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Всего было зарегистрировано 44 эпизода, и спектр применяемых схем оказался широким. Наиболее частой стала излюбленная тактика телефонных мошенников — звонок от имени службы безопасности банка. Под этим предлогом преступники выманили деньги в 13 случаях. Не отстает и другое классическое направление — предложение легкого дополнительного заработка в социальных сетях, на которое клюнули 12 человек. Замыкает тройку лидеров мошенничество при совершении онлайн-покупок, ставшее причиной 11 обращений в полицию.

Последствия таких преступлений выходят далеко за рамки финансовых потерь. Каждый случай — это глубокая психологическая травма, чувство нарушенного доверия и стресс, который надолго остается после праздников. В совокупности эти эпизоды формируют тревожную картину, демонстрируя, насколько уязвимым может быть человек в момент, когда ждет чуда и расслабляется.

