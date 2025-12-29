«Поздравление от мошенников»: МВД назвало главные схемы аферистов в праздники

Киберполиция МВД предупредила об особой активности мошенников в новогодние праздники. Специалисты раскрыли наиболее распространенные схемы, которые используют аферисты, играя на доверии и спешке людей. Об этом сообщило РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что период каникул — горячая пора для киберпреступников. Схемы обмана становятся изощреннее и используют праздничный контекст.

Одна из классических уловок — «последний шанс» купить подарки с огромной скидкой. После получения долгожданных презентов многие расслабляются и совершают критическую ошибку — отключают двухфакторную аутентификацию при переносе данных на новые устройства или продают старые гаджеты, не выйдя из аккаунтов.

Отдельную опасность представляют интерактивные поздравления. Вредоносные программы часто маскируются под безобидные видеооткрытки или архивы с новогодними названиями. Также обостряется проблема с подменой голоса через нейросети — просьбы о срочной финансовой помощи от «родственника» звучат максимально правдоподобно.

Специалисты призывают проявлять особую бдительность к детям, чье экранное время в каникулы резко возрастает, и ни в коем случае не передавать им банковские карты для сомнительных онлайн-«подработок». Ключевая рекомендация — не поддаваться панике и давлению, ведь любая спешка играет на руку только мошенникам.

