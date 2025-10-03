Предпринимателя из Камчатки задержали за убийство и расчленение работника

В Петропавловске-Камчатском правоохранители задержали 74-летнего бизнесмена, которого подозревают в убийстве своего подчиненного. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, в полицию обратилась знакомая пропавшего 60-летнего местного жителя. Она рассказала, что мужчина работал без официального оформления в магазине и после 29 мая его никто не видел, он не выходил на связь. В сентябре фрагменты его тела были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в лесополосе на окраине города.

По подозрению в совершении преступления был задержан его работодатель, местный пенсионер и предприниматель. Он признался в содеянном и рассказал, что между ним и работником возник спор.

В ходе конфликта бизнесмен столкнул мужчину в подвал, где затем нанес ему смертельные удары металлическим предметом. После убийства преступник расчленил тело жертвы и спрятал останки в лесу.

В скором времени подозреваемому будет избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (Убийство).

Ранее сообщалось, что россиянин расчленил соседа и растерял части тела на улице.