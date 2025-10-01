Россиянин расчленил соседа и растерял части тела на улице
«Лента.ру»: В Татарстане поймали убийцу, выносившую жертву по пакетам
Фото: [Медиасток.рф]
В Татарстане произошло жестокое убийство. Тело погибшего выносили по пакетам. Но преступление раскрыли благодаря бдительности местных жителей, заметивших на улице человеческие останки. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Инцидент случился 25 сентября. В этот день 72-летний пенсионер пришел в гости к своему 51-летнему соседу. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт на финансовой почве. Пожилой мужчина заявил, что хозяин дома должен ему 160 тыс. руб.
В ходе последовавшей ссоры обвиняемый нанес соседу многочисленные удары и ранения ножом, от которых тот скончался. Спустя пять дней, 30 сентября, преступник расчленил тело и начал переносить останки в заброшенный гараж, используя для этого полиэтиленовые пакеты.
В процессе переноски один из пакетов порвался, и фрагменты тела оказались на земле. Прохожие, заметив это, немедленно сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства.
