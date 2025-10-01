Россиянин расчленил соседа и растерял части тела на улице

В Татарстане произошло жестокое убийство. Тело погибшего выносили по пакетам. Но преступление раскрыли благодаря бдительности местных жителей, заметивших на улице человеческие останки. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент случился 25 сентября. В этот день 72-летний пенсионер пришел в гости к своему 51-летнему соседу. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт на финансовой почве. Пожилой мужчина заявил, что хозяин дома должен ему 160 тыс. руб.

В ходе последовавшей ссоры обвиняемый нанес соседу многочисленные удары и ранения ножом, от которых тот скончался. Спустя пять дней, 30 сентября, преступник расчленил тело и начал переносить останки в заброшенный гараж, используя для этого полиэтиленовые пакеты.

В процессе переноски один из пакетов порвался, и фрагменты тела оказались на земле. Прохожие, заметив это, немедленно сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства.

Ранее женщина вонзила нож в знакомого из-за неискреннего комплимента.