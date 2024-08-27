Предпринимателя приговорили к 15 годам колонии за хищение земли в Клину на полмиллиарда рублей

В Подмосковье вынесли приговор предпринимателю, который организовал преступное сообщество с целью хищения земли. Как рассказали в Прокуратуре Московской области, в общей сложности злоумышленники присвоили 16 земельных участков, расположенных в Клину.

По информации ведомства, преступное сообщество было организовано в 2010 году. В состав преступной организации входили как минимум семь человек. Они, в свою очередь, подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц.

В период с 2010-го по 2016-й годы члены сообщества обманным путем оформили право собственности на участки в Клину, государственная собственность на которые не была разграничена. С помощью фиктивных сделок злоумышленники легализовали имущество.

В результате мошенничества муниципалитету был причинен ущерб в размере более чем полмиллиарда рублей.

Деятельность преступников пресекли весной 2021 года. Организатора задержали. В ходе расследования он отказался от похищенной земли в пользу администрации Клина. Таким образом, материальный ущерб, причиненный муниципалитету, был возмещен. Также суд арестовал имущество обвиняемого — более тысячи объектов стоимостью более двух миллиардов рублей.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, ему выписан штраф в размере 105 миллионов рублей. Остальные члены преступного сообщества находятся в международном розыске.