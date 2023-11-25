Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил областной пункт контрактников

В рамках рабочей поездки в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с мужчинами, которые заключили контракт и в ближайшее время поедут защищать Родину.

Напоминаем, что в пункт отбора прибывают добровольцы не только из Московской области, но и регионов Центрального Федерального округа. За все время в пункт обратилось более восьми тысяч человек. Из них свыше трех с половиной тысяч — жители Балашихи.

Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке в этом комплексе проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

«Специалисты, которые здесь работают, делают все, чтобы заключившие контракт имели необходимую подготовку. Для того чтобы подготовить бойцов, в пункте особое внимание уделяется оснащению. Оно регулярно пополняется. Впрочем, уже есть новый список того, что необходимо будет сюда закупить. Сейчас востребованы операторы БПЛА, таких будут обучать в центре», — рассказал Игорь Брынцалов.

Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, в центре получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и по необходимости — с представителями банков. Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для членов своей семьи.