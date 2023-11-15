Председатель Мособлдумы посетил областной пункт контрактников

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посетил с рабочей поездкой Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где пообщался с мужчинами, которые заключили контракт и в ближайшее время поедут защищать Родину.

«Пообщался с контрактниками, среди которых есть опытные военные, те, кто уже участвовал в СВО. Они охотно делятся навыками с теми, кто опыта такого не имеет, но хочет защищать Родину. Отрадно, что настрой у мужчин достаточно боевой, нацеленный исключительно на выполнение всех поставленных задач», — отметил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента совместно с главой городского округа Сергеем Юровым и депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым проверили условия, в которых находятся контрактники. Осмотрели территорию центра, оценили технику, которую недавно поставили для отработки бойцами необходимых навыков.

«Пункт работает с апреля 2023 года, и за это время там проделана огромная работа. Специалисты, инструкторы прошли насыщенный путь — сформировали и подготовили более 6 тысяч контрактников, которые сегодня уже проходят службу в зоне специальной военной операции. Он является уникальным и на данный момент единственным в России», — рассказал парламентарий.

В пункт отбора прибывают добровольцы не только из Московской области, но и регионов Центрального Федерального округа. За все время в пункт обратилось более 8 тысяч человек. Из них свыше 3 600 — жители Балашихи.

Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке в этом комплексе проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.