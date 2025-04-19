Председатель отряда «Лиза Алерт» рассказал о статистике по исчезновению людей

Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет чаще остальных пропадают, и их приходится искать. О такой статистике сообщил Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Его слова привел ТАСС.

По утверждению Сергеева, в спасательном движении ранее считалось, что детей и пожилых людей приходится искать заметно чаще остальных. Собранная статистика опровергла эту точку зрения.

«Когда начали детально собирать статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины», — указал он.

Глава отряда добавил, что чаще остальных теряются представители сильного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Пик их исчезновений приходится на 40-летних. Он подчеркнул, что криминальные истории составляют лишь малую часть причин, по которым исчезают люди. Заметно чаще это связано с внезапным ухудшением здоровья. Свою долю вносят инсульты, которые стали заметно чаще встречаться у пациентов в среднем возрасте.

Ранее сообщалось об исчезновении подростка в Москве. К его поискам присоединились как правоохранители, так и общественники. Он ушел из дома после ссоры с родителями, после этого его следы затерялись.