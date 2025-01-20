Председателю СК России доложат о расследовании дела о нападении иностранца на пару в Видном
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигранта на пару в Видном
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении иностранца на пару в подмосковном Видном.
Инцидент произошел 17 января. Гражданин Таджикистана распивал спиртное со своим знакомым. В ходе посиделок он ударил приятеля ножом. После этого злоумышленник избил и изнасиловал сожительницу мужчины.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.