Председателю СК России доложат о расследовании дела о нападении иностранца на пару в Видном

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении иностранца на пару в подмосковном Видном.

Инцидент произошел 17 января. Гражданин Таджикистана распивал спиртное со своим знакомым. В ходе посиделок он ударил приятеля ножом. После этого злоумышленник избил и изнасиловал сожительницу мужчины.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.