«Представился врачом»: в Петербурге завершено расследование тяжкого преступления 1999 года против ребенка

После 27 лет расследования в Санкт-Петербурге завершено дело по громкому преступлению против несовершеннолетней. Как сообщили 30 января в ГСУ СКР по городу, обвиняемый, личность которого удалось установить спустя десятилетия, предстанет перед судом.

По версии следствия, в апреле 1999 года мужчина в подъезде дома на Свечном переулке представился девятилетней девочке врачом, после чего совершил в отношении нее насильственные действия и скрылся. Многолетняя кропотливая работа следователей и криминалистов привела к установлению личности преступника.

Им оказался неоднократно судимый житель города, который, по данным следствия, фигурировал в аналогичных делах в разных районах. Под давлением собранных улик он признал вину. Следствие собрало достаточный объем доказательств, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.