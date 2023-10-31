Представитель ДНР рассказал о неэффективности танков Leopard 2 на передовой

Данная машина слишком тяжела и имеет еще целый ряд недостатков, так считает Ян Гагин.

Советник главы Донецкой народной республики указал, что прошедшие бои уже показали полную неэффективность данных танков.

«Они не маневренные, у них большой вес, слабая проходимость - особенно в условиях распутицы, довольно уязвимый корпус», - считает он.

Слова Гагина привело ТАСС. А вдобавок ко всему, этот танк невозможно починить в полевых условиях. При любой поломке его приходится эвакуировать в ремонтную зону, где машиной занимаются специалисты, применяя обширный ремонтный комплект. В итоге украинские солдаты гибнут и в составе экипажей этих танков, и во время их эвакуации с поля боя.