Представитель ДНР рассказал о неэффективности танков Leopard 2 на передовой
Фото: [Стрингер/РИА Новости]
Данная машина слишком тяжела и имеет еще целый ряд недостатков, так считает Ян Гагин.
Советник главы Донецкой народной республики указал, что прошедшие бои уже показали полную неэффективность данных танков.
«Они не маневренные, у них большой вес, слабая проходимость - особенно в условиях распутицы, довольно уязвимый корпус», - считает он.
Слова Гагина привело ТАСС. А вдобавок ко всему, этот танк невозможно починить в полевых условиях. При любой поломке его приходится эвакуировать в ремонтную зону, где машиной занимаются специалисты, применяя обширный ремонтный комплект. В итоге украинские солдаты гибнут и в составе экипажей этих танков, и во время их эвакуации с поля боя.