Украинская армия понесла большие потери, поэтому она не может действовать так интенсивно, как делала это на протяжении последнего месяца.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что украинцы продолжают попытки атаковать российскую полосу обороны. Они ведут наступление небольшими штурмовыми группами, которые подкреплены бронетехникой. Тем не менее, сейчас давление на ВС РФ со стороны неприятеля ощутимо снизилось.

«Так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Причину такого снижения активности Гагин видит в больших потерях. Враг потерял большое количество солдат и вооружений, поэтому уже не может наступать с прежним рвением.