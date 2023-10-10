Представитель ХАМАС назвал подготовкой геноцида призывы израильских властей к палестинцам

Израиль заявил, что всем палестинцам, которые проживают в секторе Газа, необходимо покинуть эту территорию. Это не что иное, как попытка начать массовые репрессии, так считают в исламистском движении.

ЦАХАЛ еще 8 октября обратился ко всем жителям сектора Газа и предложил им покинуть дома. Людям необходимо перебраться в любой другой регион. Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран заявил, что это ничто иное, как подготовительные действия для последующего геноцида. Его точку зрения привели РИА Новости.

«Это четкие призывы к трансферу палестинского народа и подготовка к геноциду», - заявил он.

По его мнению, весь мир должен бороться с такими проявлениями. Подобные действия не должны быть допущены.