Представитель израильской армии назвал условие для отмены наземной операции в секторе Газа

Если ХАМАС освободит всех содержащихся в плену заложников и сам безоговорочно сдастся в плен. Иначе ЦАХАЛ придется проводить свою наземную операцию.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что в плену у палестинских боевиков сейчас находятся 212 израильтян. Все они должны быть добровольно освобождены террористами.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», - указал он в своем интервью австралийской радиостанции ABC.

Конрикус добавил, что если боевики не сделают этого, то израильской армии придется пойти на проведение наземной операции. При этом для нее освобождение пленных и уничтожение террористов станут примерно равными по значимости задачами.