Представитель Красного Креста Кушлейко назвала неожиданную причину исчезновения людей в зоне СВО

Многие люди попросту не могут выйти на связь со своими родными и близкими, поскольку не помнят наизусть номера телефонов. Об этом заявила Анастасия Кушлейко, сотрудник центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста. Ее слова привели РИА Новости .

Данная проблема касается не только мирных жителей, которые вынуждены были покинуть места своего проживания из-за боевых действий. Она также затрагивает и военнопленных. Они утрачивают средства связи с записанными в них номерами родственников, и не могут вспомнить номера, чтобы позвонить. Таким образом они не дают знать о себе и числятся в списке без вести пропавших.

Кушлейко добавила, что такие люди просят найти их родственников в социальных сетях по именам и фамилиям. Но подобный поиск заметно сложнее, на него уходит очень много времени, в течение которого люди по-прежнему лишены возможности сообщить родным, что они живы.

Ранее сайт российского отделения Красного Креста попытались взломать неизвестные хакеры. Они выложили на этом ресурсе объявление, что данная организация проводит эвакуацию людей из Белгородской области за определенную плату. На самом деле данная новость была фейком.