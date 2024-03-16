Председатель Российского Красного Креста сообщил о взломе сайта

В связи с этим, Савчук заявил, что информация о том, что Красный Крест проводит эвакуацию из попавшей под атаку Белгородской области на платной основе – фейк. Он подчеркнул, что местное отделение организации оказывает помощь каждому, кто в ней нуждается, и делает это в штатном режиме. Красный Крест также не поддерживает инициативы вооруженных группировок.

Савчук также заявил, что совершивший данную атаку не стыдится нападать на ресурсы гуманитарных организаций и не осознает последствий своих действий. Он подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми для любого времени. Председатель попросил у отечественных ИТ-компаний помощи в обеспечении безопасности ресурсов организации.

Ранее губернатор Гладков заявил, что во время обстрела Белгорода погиб местный житель.