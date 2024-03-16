Председатель Российского Красного Креста сообщил о взломе сайта
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Злоумышленники устроили кибератаку на интернет-ресурс российского Красного Креста. Соответствующее заявление сделал председатель организации Павел Савчук в ходе беседы с информационным агентством ТАСС.
В связи с этим, Савчук заявил, что информация о том, что Красный Крест проводит эвакуацию из попавшей под атаку Белгородской области на платной основе – фейк. Он подчеркнул, что местное отделение организации оказывает помощь каждому, кто в ней нуждается, и делает это в штатном режиме. Красный Крест также не поддерживает инициативы вооруженных группировок.
Савчук также заявил, что совершивший данную атаку не стыдится нападать на ресурсы гуманитарных организаций и не осознает последствий своих действий. Он подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми для любого времени. Председатель попросил у отечественных ИТ-компаний помощи в обеспечении безопасности ресурсов организации.
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