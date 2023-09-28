Представитель Крыма назвал военным вызовом ракетный удар по Севастополю

За такое, по его мнению, надо наказывать очень сурово и крайне показательно.

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Республики Крым, заявил об исключительной наглости того удара, который нанесли ВСУ в координации с представителями Соединенных Штатов и Великобритании. За это стоит нанести ответный удар по центрам принятия решений.

«Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана», - подчеркнул он.

Его призыв привели РИА Новости. Мурадов добавил, что ответный удар должен быть очень жестким, поскольку Запад признает исключительно силу. Если это оставить без ответа, то за рубежом Россию будут считать слабой страной, неспособной на решительные действия.