Адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета Северо-Атлантического блока, заявил, что камень преткновения находится в подготовке технических специалистов для обслуживания самолетов F-16, на отсылке которых в Киев настаивает правительство Зеленского. Без подготовленного техперсонала истребители не смогут поддерживаться в работоспособном виде, а без обученных пилотов они не смогут подняться в воздух. В то же время он признал, что ВСУ приходится очень нелегко на передовой.

«Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия», - заявил он.

Такое заявление он сделал в эфире радио LBC. Украинские власти неоднократно высказывали мысль, что F-16 будут отправлены в страну еще на протяжении этого года. Запад настроен на то, что если поставки даже и произойдут, то это случится не ранее следующего года.