Украинская армия жестко экономит боеприпасы, поскольку если этого не делать, то уже всего через 2 месяца они закончатся совершенно. Такое признание сделал майор запаса Алексей Гетьман. Его слова привело издание «Обозреватель».

По его утверждению, экономия боеприпасов в ВСУ принимает системный характер. Если не прибегать к такому шагу на всех направлениях, то вскоре снаряды совсем закончатся.

«Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль», - указал он.

Допустить такую ситуацию для украинцев невозможно, поэтому артиллеристы заметно снизили число обстрелов российских позиций. Везде применяется режим жесткой экономии.

Ранее аналитики сообщили, что есть большой риск того, что боеприпасы, которые Запад поставляет Киеву, позже всплывут на черном рынке. Их будут приобретать различные представители преступных группировок, причем даже после того, как конфликт уже закончится.