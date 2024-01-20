Представитель властей Украины назвал успешным летнее контрнаступление ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что летнее наступление украинское армии было успешным настолько, насколько это было возможным при ее возможностях. Подобное высказывание чиновник допустил во время интервью испанскому изданию Mundo.

По мнению Андрея Ермака, который возглавляет офис президента Зеленского, ВСУ вели свое наступление в условиях нехватки оружия, техники и боеприпасов. Поэтому, для сложившихся обстоятельств, они сумели добиться хороших результатов.

«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно», - указал он.

Затем глава офиса добавил, что переход украинской армии совершенно невозможен, она будет продолжать наступательные действия.

Ранее Андрей Ермак пожаловался, что Украину принуждают к мирным переговорам с Россией. Это делают некоторые ее западные союзники. При этом такой шаг неприемлем для Киева.