Представители РЖД напомнили школьникам из Городского округа Пушкинский о правилах безопасности у железной дороги

Детям из Городского округа Пушкинский напомнили о важности безопасного поведения около железной дороги.

Так, специалисты Александровской дистанции пути ОАО «РЖД», сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также представители отдела транспортной полиции побеседовали с ребятами из поселка Софрино.

Лекции были посвящены теме «Безопасность на железной дороге». Школьников призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и поведения на железной дороге. Также учащимся пушкинских образовательных организаций продемонстрировали видео и раздали памятки.

Также представители уполномоченных организаций напомнили детям, что зона железнодорожных путей является территорией повышенной опасности, которую важно пересекать безопасно: с помощью наземных или подземных переходах, или в специально отведенных местах, убедившись, что подвижный состав не приближается.