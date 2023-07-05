Представителю российской управляющей компании дали реальный срок за гибель семьи от угарного газа

В феврале 2021 года в городе Печора сразу три человека умерли в результате того, что от их газовой колонки не отводился угарный газ. Он весь поступал в жилье, и это стало смертельным для людей.

Оказалось, что на дымовом канале образовалась наледь. Оголовок дымохода полностью обмерз, из-за чего появилась своеобразная ледяная пробка. Правоохранители решили, что в возникшей ситуации виноват мастер управляющей компании, который по своей должности должен был следить за состоянием газоотводящих путей. Он не проводил осмотры, а также очистку дымоходов.

«Мастер ООО "Респект Дом" признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - так решил суд.

Его решение процитировало ТАСС. Мужчину в итоге приговорили к 4 годам лишения свободы.