Премьер Израиля предупредил о долгой и тяжелой войне в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху сообщил, что потери израильской армии уже очень болезненны. Боевые действия будут длиться на протяжении длительного времени.

Премьер-министр еврейского государства сделал прогноз в одной из социальных сетей. Он указал, что начавшаяся война будет долгой и тяжелой.

«У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери», - написал в своем посте Нетаньяху.

Он также добавил, что Израиль продолжит вести борьбу до тех пор, пока не выполнит все поставленные перед собой задачи.