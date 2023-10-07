Премьер Израиля заявил, что его страна находится в состоянии войны

Биньямин Нетаньяху сообщил в первом обращении к нации, что Израиль сейчас находится не в какой-то операции, а в войне.

Глава страны обратился ко всему населению и сказал, что то, что началось сейчас, это не военная операция, а самая настоящая война. Он созвал к себе на совещание всех глав силовых ведомств и дал им задание очистить от вторгшихся агрессоров все населенные пункты.

«Противник заплатит цену, которую он никогда не знал», - пообещал премьер-министр.

Его слова привели РИА Новости. Нетаньяху также объявил призыв в армию всех резервистов, чтобы справиться с военной агрессией. По имеющейся в прессе информации, порядка 20 израильтян уже погибло, еще более 200 получили ранения. По утверждению ХАМАС, его боевикам удалось пленить не менее 35 израильских военных и поселенцев.