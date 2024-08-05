Премьер-министр Бангладеш улетела в Индию и подала в отставку на фоне штурма ее резиденции

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула страну, чтобы укрыться от массовых беспорядков в Дакке, столице государства. Вслед за этим она подала в отставку.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что протестующие в Дакке ворвались в резиденцию Шейх Хасины, главы кабинета-министров Бангладеша. Политик была вынуждена покинуть здание вместе со своей сестрой, чтобы укрыться в безопасном месте. Вслед за этим Prothom Alo Daily заявило, что Хасина вылетела на военном вертолете за рубеж. Она направилась в Индию, указав при этом, что планирует объявить о своей отставке.

Уже позже появились новости о свершившейся отставке премьер-министра. Она якобы планирует уехать на территорию Финляндии, чтобы добиться полной безопасности.

Массовые протесты начались в Бангладеш в июле на фоне закона, который хотели ввести власти. Они хотели назначить квоты на рабочие места для семей участников войны за независимость, которая разразилась в 1971 году. Постепенно ситуация накалилась, и протесты переросли в беспорядки.