Премьер-министр Франции Борн призвала жестко наказать напавших на представителей власти
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Французский премьер-министр Элизабет Борн призвала прокуратуру и юстицию к наиболее жесткому наказанию участников нападения на представителей органов власти в рамках беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFM.
Также британское правительство предупредило граждан страны, отправляющихся во Францию, о вероятном насилии во время бунтов и транспортных проблемах.
Напомним, что во Франции с конца июня продолжаются протесты, в ходе которых протестующие поджигают и громят автомобили, магазины и иные здания.