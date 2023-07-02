Премьер-министр Франции Борн призвала жестко наказать напавших на представителей власти

Французский премьер-министр Элизабет Борн призвала прокуратуру и юстицию к наиболее жесткому наказанию участников нападения на представителей органов власти в рамках беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFM .

Также британское правительство предупредило граждан страны, отправляющихся во Францию, о вероятном насилии во время бунтов и транспортных проблемах.

Напомним, что во Франции с конца июня продолжаются протесты, в ходе которых протестующие поджигают и громят автомобили, магазины и иные здания.