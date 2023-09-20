Премьер Моравецкий: Польша больше не передает Украине никакого вооружения
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Польша больше не поставляет вооружение на Украину, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
Это связано с тем, что Варшава активно закупает оружие для себя. Главным поставщиком вооружения для Польши является Южная Корея, самый быстро растущий экспортер военной продукции.
Летом Польша заказала у Южной Кореи тысячу танков, 600 гаубиц и три эскадрильи истребителей. Сумма контракта оценивалась в $14,5 млрд.
Ранее польские власти с гордостью сообщали, что занимают третье место по поставкам оружия на Украину, после США и Великобритании.