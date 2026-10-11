Массовые сбои в российском сегменте интернета: проблемы у Wildberries, Lamoda, сервисов «Яндекса» и других

Пользователи российского сегмента интернета столкнулись с серьезными перебоями в работе целого ряда онлайн-сервисов. Информация о массовых жалобах была зафиксирована платформой «Сбой.РФ», которая в режиме реального времени отслеживает обращения граждан по поводу недоступности различных цифровых ресурсов, сообщило РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, проблемы затронули широкий спектр мобильных приложений и сайтов. Среди них оказались такие популярные сервисы, как «Додо пицца», «Вкусно и точка», «М.Видео», Lamoda, Wildberries, Delivery Club и некоторые другие платформы. Это говорит о том, что инцидент носит системный характер: сбои наблюдаются в разных сферах — от заказа еды до онлайн-покупок и доставки.

Отдельно стоит отметить, что львиная доля жалоб пришлась на сервисы «Яндекса». Именно они стали лидером по количеству обращений от недовольных пользователей, что указывает на возможные проблемы в инфраструктуре этой компании.

Что касается географии, то наиболее активно о неполадках сообщали жители трех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Впрочем, это не означает, что другие субъекты Федерации не пострадали — просто там число жалоб оказалось менее значительным.

На текущий момент причины произошедшего остаются невыясненными. Официальные представители затронутых сервисов пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

«РИА Новости направило запрос в Минцифры и Роскомнадзор», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что ограничения по безопасности обернулись сбоем на 230 рейсов в Москве.