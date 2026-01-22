Прерванный взлет в Магадане: лайнер с тремя сотнями пассажиров выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет с 338 людьми на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. Инцидент произошел 22 января, когда борт готовился к вылету в Москву. По предварительной информации, экипаж был вынужден прервать взлет из-за технической неисправности. Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

Тем не менее аэропорт был временно закрыт, что привело к изменению маршрута других рейсов: прибывавший из Хабаровска самолет был перенаправлен на запасной аэродром в другом городе.

В ведомстве также заявили, что Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. В рамках проверки будет дана оценка подготовке воздушного судна к вылету и действиям служб аэропорта. Это стандартная процедура после подобных инцидентов.