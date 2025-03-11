«Преступления против человечности»: экс-президента Филиппин арестовали в Маниле

Издание Manila Bulletin, ссылаясь на заявление администрации президента Филиппин, сообщило , что бывший глава государства Родриго Дутерте был задержан в столичном аэропорту Манилы. Причиной задержания названы «преступления против человечности», а основанием — ордер Международного уголовного суда (МУС).

Согласно информации издания, филиппинские правоохранительные органы получили копию ордера на арест, выданного МУС, утром во вторник, 11 марта. Задержание экс-президента произошло непосредственно в аэропорту Манилы, сразу после его прибытия из Гонконга.

Как пишет Manila Bulletin, МУС ведет расследование деятельности Дутерте и ряда других лиц в связи с обвинениями во внесудебных расправах и нарушениях прав человека в ходе кампании по борьбе с наркотиками. Родриго Дутерте занимал президентский пост на Филиппинах в период с 2016 по 2022-й.

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