APA: Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Издание APA сообщает о том, что Азербайджан отказал РФ в экстрадиции так называемой «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Журналисты уточняют, что Хахалева была задержана в Баку при попытке вылететь в Дубай, а от добровольного возвращения в РФ она отказывается, утверждая, что преследование было политическим. Также Хахалева утверждает, что у нее имеется ряд тяжелых заболеваний.

Хахалева стала участницей скандала после публикации видео в 2017 году, на котором на свадьбе ее дочери Софьи присутствовали известные российские артисты. При этом доход судьи за 2016 год составлял лишь 2,64 млн рублей. «Золотая судья» улетела из России в 2021 году после того, как глава СК РФ Бастрыкин собрался возбудить на нее уголовное дело по двум статьям — о мошенничестве в особо крупом размере и служебном подлоге.

Ранее стало известно о том, что власти Таиланда согласились передать РФ члена ОПГ Малиновского.