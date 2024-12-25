Президент Азербайджана Алиев экстренно возвращается в Баку в связи с крушением самолета
Глава Азербайджана Алиев срочно вернется в Баку из-за катастрофы под Актау
Фото: [kremlin.ru]
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, экстренно возвращается в Баку из-за происшествия с пассажирским самолетом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление официального азербайджанского источника.
Алиев также поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета. Предварительно известно, что ее возглавит вице-премьер Бозумбаев, как информирует агентство «Казинформ».
По информации ТАСС, президент Казахстана Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.
Ранее Минтранс Казахстана сообщил, что на борту разбившегося в Актау самолета находилось 16 россиян.