Президент Белоруссии дал приказ привести армию в полную боеготовность

Это произошло на фоне событий, которые ранее случились в России.

В Республике Беларусь состоялась церемония вручения генеральских погон силовикам, которым было присвоено соответствующее звание. Эти погоны повышенным в звании вручал лично Александр Лукашенко. Он произнес речь, в которой поздравил новоиспеченных генералов. В своих словах белорусский лидер коснулся и отношений с РФ. Цитату из его выступления привело ТАСС.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», - указал он.

По словам Лукашенко, это было сделано на фоне вооруженного выступления ЧВК «Вагнер», которое происходило 23 и 24 июня. Он также сообщил, что воспринял эти события очень близко к сердцу. Точно так же отреагировали и многие его соотечественники.